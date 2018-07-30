НАБУ завершило расследование в отношении судьи-взяточницы

“26 июля 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили судьи Окружного административного суда города Киева о завершении досудебного расследования по факту получения ею неправомерной выгоды. Ей предоставлены материалы следствия для ознакомления”, - говорится в сообщении.

Напомним, судью уличили при получении неправомерной выгоды в размере 2 тысяч долларов США 10 мая 2018 года прокуроры САП и оперативные работники Главного управления “К” Службы безопасности Украины. 11 мая ей сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

В дальнейшем, 24 мая 2018 года, суд избрал подозреваемой судье меру пресечения в виде залога в размере более 140 тыс. грн и возложил на нее ряд других процессуальных обязанностей.

Решением Высшего совета правосудия судья временно отстранена от совершения функций правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.