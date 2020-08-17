НАБУ за півроку відкрило понад 400 проваджень та повідомило підозру 125 особам - Ситник
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. За перше півріччя 2020 року НАБУ відкрило 406 кримінальних проваджень та повідомило про підозру 125 особам. Про це під час брифінгу сказав директор НАБУ Артем Ситник, передає кореспондент УНН.
"За півроку нами розпочато 406 кримінальних проваджень. 125 особам повідомлено про підозру. 33 справи скеровано до суду всього зараз відносно 50 обвинувачених. І 5 обвинувальних вироків винесено щодо 6 осіб. Економічний ефект від роботи у першому півріччі 2020 року склав більше 1,5 млрд грн", - сказав Артем Ситник.
Він зазначив, що з них майже 700 млн - це відшкодування збитків, завданих по справах, які стосуються заподіяння збитків державним підприємствам, а ще 1,5 млн грн - добровільно повернули народні депутати за незаконно отриману компенсацію на житло.
Нагадаємо, економічний ефект від роботи НАБУ за півроку склав понад 1,5 млрд грн.