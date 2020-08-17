НАБУ за півроку відкрило понад 400 проваджень та повідомило підозру 125 особам - Ситник

"За півроку нами розпочато 406 кримінальних проваджень. 125 особам повідомлено про підозру. 33 справи скеровано до суду всього зараз відносно 50 обвинувачених. І 5 обвинувальних вироків винесено щодо 6 осіб. Економічний ефект від роботи у першому півріччі 2020 року склав більше 1,5 млрд грн", - сказав Артем Ситник.

Він зазначив, що з них майже 700 млн - це відшкодування збитків, завданих по справах, які стосуються заподіяння збитків державним підприємствам, а ще 1,5 млн грн - добровільно повернули народні депутати за незаконно отриману компенсацію на житло.

Нагадаємо, економічний ефект від роботи НАБУ за півроку склав понад 1,5 млрд грн.