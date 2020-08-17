Економічний ефект від роботи НАБУ за пів року склав понад 1,5 млрд грн — Ситник

"За пів року нами розпочато 406 кримінальних проваджень. 125 особам повідомлено про підозру. 33 справи скеровано до суду всього зараз відносно 50 обвинувачених. І 5 обвинувальних вироків винесено щодо 6 осіб. Економічний ефект від роботи в першому півріччі 2020 року склав більше 1,5 млрд грн. З них - це 600, майже 700 млн, - це відшкодування збитків, завданих по справах, які стосуються заподіяння збитків державним підприємствам", - проінформував Ситник.

Він зазначив, що ще 1,5 млн добровільно повернули народні депутати за незаконно отриману компенсацію на житло.

"Також запобігли розкраданню майже 800 млн грн. Як я вже казав, 65 млн вже прямо стягнуто до бюджету в якості стягнення з підозрюваних застав. На сьогоднішній день в НАБУ працює 653 працівники. З них в головному підрозділі детективів працюють 236 детективів", - додав Ситник.

Нагадаємо, антикорупційні органи у липні повідомили про підозру понад 10 особам.