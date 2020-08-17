Економічний ефект від роботи НАБУ за пів року склав понад 1,5 млрд грн — Ситник
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Економічний ефект від роботи Національного антикорупційного бюро України у першому півріччі 2020 року склав понад 1,5 млрд грн. Про це під час брифінгу щодо результатів НАБУ та САП у І півріччі 2020 року сказав директор НАБУ Артем Ситник, передає кореспондент УНН.
"За пів року нами розпочато 406 кримінальних проваджень. 125 особам повідомлено про підозру. 33 справи скеровано до суду всього зараз відносно 50 обвинувачених. І 5 обвинувальних вироків винесено щодо 6 осіб. Економічний ефект від роботи в першому півріччі 2020 року склав більше 1,5 млрд грн. З них - це 600, майже 700 млн, - це відшкодування збитків, завданих по справах, які стосуються заподіяння збитків державним підприємствам", - проінформував Ситник.
Він зазначив, що ще 1,5 млн добровільно повернули народні депутати за незаконно отриману компенсацію на житло.
"Також запобігли розкраданню майже 800 млн грн. Як я вже казав, 65 млн вже прямо стягнуто до бюджету в якості стягнення з підозрюваних застав. На сьогоднішній день в НАБУ працює 653 працівники. З них в головному підрозділі детективів працюють 236 детективів", - додав Ситник.
Нагадаємо, антикорупційні органи у липні повідомили про підозру понад 10 особам.