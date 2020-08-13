Антикорупційні органи у липні повідомили про підозру понад 10 особам

"Детективи НАБУ за процесуального керівництва САП розпочали розслідування 88 кримінальних проваджень, повідомили про підозру 14 особам, скерували до суду 4 справи стосовно 7 осіб. Такими є підсумки роботи антикорупційних органів у липні 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ексміністру екології Миколі Злочевському повідомили про підозру в організації спроби підкупу керівництва антикорупційних органів задля закриття кримінального провадження стосовно нього.

Також голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку, його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК та голові Державної судової адміністрації України повідомлено про підозру.