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Антикорупційні органи у липні повідомили про підозру понад 10 особам

Антикорупційні органи у липні повідомили про підозру понад 10 особам

Київ • УНН

 • 11024 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. У липні цього року детективи НАБУ за процесуального керівництва САП повідомили про підозру 14 особам. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАБУ.

"Детективи НАБУ за процесуального керівництва САП розпочали розслідування 88 кримінальних проваджень, повідомили про підозру 14 особам, скерували до суду 4 справи стосовно 7 осіб. Такими є підсумки роботи антикорупційних органів у липні 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ексміністру екології Миколі Злочевському повідомили про підозру в організації спроби підкупу керівництва антикорупційних органів задля закриття кримінального провадження стосовно нього.

Також голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку, його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК та голові Державної судової адміністрації України повідомлено про підозру.

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