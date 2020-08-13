Антикоррупционные органы в июле сообщили о подозрении более 10 лицам
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В июле этого года детективы НАБУ под процессуальным руководством САП сообщили о подозрении 14 лицам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП начали расследование 88 уголовных производств, сообщили о подозрении 14 лицам, направили в суд 4 дела в отношении 7 человек. Таковы итоги работы антикоррупционных органов в июле 2020 года", - говорится в сообщении.
Напомним, экс-министу экологии Николаю Злочевскому сообщили о подозрении в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства в отношении него.
Также главе Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям ОАСК и главе Государственной судебной администрации Украины сообщено о подозрении.