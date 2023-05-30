НАБУ проводить обшуки в Укрзалізниці: що відомо

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Голова правління УЗ Євген Лященко прокоментував ситуацію і зазначив, що надав усі роз'яснення.

«... серед моїх першочергових завдань на позиції керівника Укрзалізниці — подолання корупційних схем. Сьогодні особисто надав усі роз'яснення НАБУ, щодо можливих зловживань у закупівлях. Хоча перевірки закупівель проводяться за той період, коли вони не входили до зони моєї відповідальності. Ми відкриті до будь-яких перевірок, готові сприяти слідчим діям та підтримувати прозоре і неупереджене розслідування всіх можливих зловживань у компанії», — повідомив Лященко.

Нагадаємо

Як повідомлялося, минулого тижня НАБУ та САП затримали одного з заступників керівника закупівельного підрозділу Укрзалізниці та провели обшуки в компанії. Він підозрюється в отриманні неправомірної вигоди за сприяння в укладенні договорів з «потрібними постачальниками» для потреб залізниці. За свої «послуги» він отримав новий автомобіль Toyota Camry, придбаний в автосалоні за 1,55 млн грн.