НАБУ проводит обыски в Укрзализныце: что известно

Детали

Председатель правления УЗ Евгений Лященко прокомментировал ситуацию и отметил, что предоставил все разъяснения.

«... среди моих первоочередных задач на позиции руководителя Укрзализныци — преодоление коррупционных схем. Сегодня лично предоставил все разъяснения НАБУ, относительно возможных злоупотреблений в закупках. Хотя проверки закупок проводятся за тот период, когда они не входили в зону моей ответственности. Мы открыты к любым проверкам, готовы способствовать следственным действиям и поддерживать прозрачное и беспристрастное расследование всех возможных злоупотреблений в компании», — сообщил Лященко.

Напомним

Как сообщалось, на прошлой неделе НАБУ и САП задержали одного из заместителей руководителя закупочного подразделения Укрзализныци и провели обыски в компании. Он подозревается в получении неправомерной выгоды за содействие в заключении договоров с «нужными поставщиками» для нужд железной дороги. За свои «услуги» он получил новый автомобиль Toyota Camry, приобретенный в автосалоне за 1,55 млн грн.