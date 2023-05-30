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НАБУ проводит обыски в Укрзализныце: что известно

Киев • УНН

 • 367637 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в Укрзализныце, связанные с закупками для нужд отрасли. Как сообщили в пресс-службе УЗ, правоохранителям предоставлен доступ к домашним и рабочим помещениям работников общества, которые предусмотрены постановлением суда в рамках расследования, связанного с деятельностью филиала «Центр обеспечения производства» АО «Укрзализныця», передает УНН.

Детали

Председатель правления УЗ Евгений Лященко прокомментировал ситуацию и отметил, что предоставил все разъяснения.

«... среди моих первоочередных задач на позиции руководителя Укрзализныци — преодоление коррупционных схем. Сегодня лично предоставил все разъяснения НАБУ, относительно возможных злоупотреблений в закупках. Хотя проверки закупок проводятся за тот период, когда они не входили в зону моей ответственности. Мы открыты к любым проверкам, готовы способствовать следственным действиям и поддерживать прозрачное и беспристрастное расследование всех возможных злоупотреблений в компании», — сообщил Лященко.

Напомним

Как сообщалось, на прошлой неделе НАБУ и САП задержали одного из заместителей руководителя закупочного подразделения Укрзализныци и провели обыски в компании. Он подозревается в получении неправомерной выгоды за содействие в заключении договоров с «нужными поставщиками» для нужд железной дороги. За свои «услуги» он получил новый автомобиль Toyota Camry, приобретенный в автосалоне за 1,55 млн грн. 

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