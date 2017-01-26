НАБУ і СБУ володіють документами про корупцію в "Укрзалізниці" - В. Омелян

“В НАБУ ми передавали неодноразово різні документи. Я сподіваюся, що НАБУ нарешті завершить ті слідчі дії, які вони провадять ще з минулого року. Те саме, я сподіваюсь, завершить і СБУ. І вони знову ж таки зможуть сказати відкрито суспільству, що ось ми зробили свою роботу”, — зазначив він.

За словами В. Омеляна, Міністерство інфраструктури постійно взаємодіє з правоохоронними структурами.

“Ті факти, які нам вдається встановлювати під час своєї роботи щодо можливих зловживань при закупівлях чи, можливо, зловживань при прийнятті тих чи інших рішень, ми так само передаємо оперативно в правоохоронні органи. У нас з ними постійна взаємодія. Мабуть, за кількістю позаштатних радників всіх правоохоронних структур я б’ю всі рекорди”, — сказав міністр.