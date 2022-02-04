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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 49449 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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На ЗНО-2022 вже зареєструвалося понад 90 тисяч осіб: в яких областях найбільше

На ЗНО-2022 вже зареєструвалося понад 90 тисяч осіб: в яких областях найбільше

Київ • УНН

 • 15475 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Станом на сьогодні сформовано більше ніж 96 тис. реєстраційних карток учасників зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.

Деталі

Найбільша кількість заявок у Київському (19655), Дніпропетровському (17100) та Харківському (14691) регіональних центрах.

Невдовзі сертифікати ЗНО надішлють особам, які повністю завершили реєстрацію.

Нагадаємо

Реєстрація на участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання триватиме до 9 березня 2022 року.

Додамо

Основна сесія ЗНО 2022 року триватиме з 23 травня до 17 червня. Тестування відбудуться за таким графіком:

  • фізика – 23 травня;
  • хімія – 26 травня;
  • українська мова, українська мова та література – 31 травня;
  • математика, математика (завдання рівня стандарту) – 3 червня;
  • іспанська, німецька, французька мови – 6 червня;
  • англійська мова – 7 червня;
  • історія України – 10 червня;
  • географія – 14 червня;
  • біологія – 17 червня.

Інформацію про результати основної сесії ЗНО з усіх навчальних предметів буде розміщено до 30 червня на інформаційних сторінках учасників тестування.

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