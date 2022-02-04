На ЗНО-2022 вже зареєструвалося понад 90 тисяч осіб: в яких областях найбільше
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Станом на сьогодні сформовано більше ніж 96 тис. реєстраційних карток учасників зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.
Деталі
Найбільша кількість заявок у Київському (19655), Дніпропетровському (17100) та Харківському (14691) регіональних центрах.
Невдовзі сертифікати ЗНО надішлють особам, які повністю завершили реєстрацію.
Нагадаємо
Реєстрація на участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання триватиме до 9 березня 2022 року.
Додамо
Основна сесія ЗНО 2022 року триватиме з 23 травня до 17 червня. Тестування відбудуться за таким графіком:
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- фізика – 23 травня;
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- хімія – 26 травня;
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- українська мова, українська мова та література – 31 травня;
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- математика, математика (завдання рівня стандарту) – 3 червня;
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- іспанська, німецька, французька мови – 6 червня;
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- англійська мова – 7 червня;
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- історія України – 10 червня;
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- географія – 14 червня;
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- біологія – 17 червня.
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Інформацію про результати основної сесії ЗНО з усіх навчальних предметів буде розміщено до 30 червня на інформаційних сторінках учасників тестування.