На ВНО-2022 уже зарегистрировалось более 90 тысяч человек: в каких областях больше всего
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. По состоянию на сегодня сформировано более 96 тыс. регистрационных карточек участников внешнего независимого оценивания 2022 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал министра образования и науки Сергея Шкарлета.
Детали
Наибольшее количество заявок в Киевском (19655), Днепропетровском (17100) и Харьковском (14691) региональных центрах.
Вскоре сертификаты ВНО пришлют людям, которые полностью завершили регистрацию.
Напомним
Регистрация на участие в основной сессии внешнего независимого оценивания продлится до 9 марта 2022 года.
Добавим
Основная сессия ВНО 2022 года продлится с 23 мая до 17 июня. Тестирование состоятся по такому графику:
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- физика - 23 мая;
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- химия - 26 мая;
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- украинский язык, украинский язык и литература - 31 мая;
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- математика, математика (задания уровня стандарта) - 3 июня;
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- испанский, немецкий, французский языки - 6 июня;
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- английский язык - 7 июня;
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- история Украины - 10 июня;
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- география - 14 июня;
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- биология - 17 июня.
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Информация о результатах основной сессии ВНО по всем учебным предметам будет размещена до 30 июня на информационных страницах участников тестирования.