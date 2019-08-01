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На Житомирщині зруйнували могили бійців АТО

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. У місті Новоград-Волинський Житомирської області невідома особа здійснила наругу над могилами. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Так, вранці 1 серпня до поліції надійшло повідомлення від керівника комунального підприємства про пошкодження надгробних пам’ятників на місцевому кладовищі.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що у ніч на 1 серпня невідомою особою було пошкоджено 16 пам’ятників, з них 3 — на місцях поховань воїнів АТО.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження. Попередня кваліфікація події — ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) КК України. Тривають заходи для встановлення особи або осіб, причетних до події та притягнення їх до відповідальності.

Відповідно до чинного законодавства таке правопорушення карається обмеженням або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

Нагадаємо, за п’ять років в Україні зафіксовано понад 9 тис. наруг над могилами.

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