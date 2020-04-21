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На Житомирщині зафіксували 17 нових випадків захворювання на COVID-19

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 21 квітня. УНН. В Житомирській області лабораторно підтвердили 17 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову облдержадміністрації Віталій Бунечка.

За його словами, станом на 22:30 в лабораторному центрі дослідили 73 проби.

"Зараз загальна чисельність інфікувань становить 287 осіб. Найбільша кількість заражень спостерігається в Житомирі – 88 людей, в Коростені – 64, та в Бердичеві – 51", – сказав губернатор.

Нові випадки встановлено в таких містах та районах:

Бердичів: чоловік, 65 років; чоловік, 70 років; жінка, 61 рік; жінка, (рік народження уточнюється); жінка, 49 років.

Житомир: жінка, 62 роки; чоловік, 37 років; жінка, 63 роки; чоловік, 62 роки; жінка, 35 років; жінка, 50 років; жінка, 65 років; жінка, 51 рік; жінка, 38 років; чоловік, 64 роки; жінка, 21 рік.

Також один випадок зафіксували в Житомирському районі (смт Озерне) — жінка, 79 років.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 6125 випадків COVID-19, з них 161 летальний.

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