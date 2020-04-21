В Житомирской области зафиксировали 17 новых случаев заболевания COVID-19
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Житомирской области лабораторно подтвердили 17 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на председателя облгосадминистрации Виталий Бунечко.
По его словам, на 22:30 в лабораторном центре исследовали 73 пробы.
"Сейчас общая численность заражений составляет 287 человек. Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире - 88 человек, в Коростене - 64, и в Бердичеве - 51", - сказал губернатор.
Новые случаи установлены в следующих городах и районах:
Бердичев: мужчина, 65 лет человек, 70 лет женщина, 61 год; женщина, (год рождения уточняется); женщина, 49 лет.
Житомир: женщина, 62 года; человек, 37 лет женщина, 63 года; человек, 62 года; женщина, 35 лет женщина, 50 лет женщина, 65 лет женщина, 51 год; женщина, 38 лет человек, 64 года; женщина, 21 год.
Также один случай зафиксировали в Житомирском районе (пгт Озерное) - женщина, 79 лет.
Напомним, в Украине зафиксировано 6125 случаев COVID-19, из них 161 летальный.