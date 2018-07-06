На Житомирщині сталась низка ДТП із травмуванням трьох дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Діти віком 12, 7 і 4 років отримали травми через дорожньо-транспортні пригоди у Житомирській області. Про це повідомила прес-служба Нацполіції області, передає УНН.
“5 липня у м. Коростені та смт Ружині юні велосипедисти стали учасниками дорожньо-транспортних пригод. Діти отримали травми різного ступеню тяжкості. Нині поліцейські з’ясовують причини та обставини подій”, — йдеться у повідомленні.
Близько 14:00 у м. Коростені водій автомобіля ВАЗ-21063, 32-річний житель райцентру, здійснив наїзд на 7-річного велосипедиста. Хлопчик, за попередніми даними, пересуваючись узбіччям, різко виїхав на смугу руху транспортних засобів. Дитину доправили до травматологічного відділення місцевої лікарні.
Близько 17:20 цього ж дня у смт. Ружині під колеса автомобіля “Москвич ИЖ-412”, за кермом якого перебував 37-річний місцевий житель, потрапив інший юний велосипедист. Відтак і 12-річного водія двоколісника, і його 4-річного пасажира з саднами та забоями було доставлено до місцевої лікарні.
Нині за обома випадками тривають відповідні перевірки.
Нагадаємо, на Одещині хлопчик потрапив під колеса автівки, коли катався на велосипеді.