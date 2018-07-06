В Житомирской области произошел ряд ДТП с травмированием троих детей

“5 июля в г.Коростене и пгт Ружин юные велосипедисты стали участниками дорожно-транспортных происшествий. Дети получили травмы разной степени тяжести. Сейчас полицейские выясняют причины и обстоятельства событий”, - говорится в сообщении.

Около 14:00 в г.Коростене водитель автомобиля ВАЗ-21063, 32-летний житель райцентра, совершил наезд на 7-летнего велосипедиста. Мальчик, по предварительным данным, передвигаясь по обочине, резко выехал на полосу движения транспортных средств. Ребенка доставили в травматологическое отделение местной больницы.

Около 17:20 этого же дня в с. Ружине под колеса автомобиля “Москвич ИЖ-412”, за рулем которого находился 37-летний местный житель, попал другой юный велосипедист. Поэтому и 12-летнего водителя двухколесника, и его 4-летнего пассажира с ссадинами и ушибами доставили в местную больницу.

Сейчас по обоим случаям проводятся соответствующие проверки.

Напомним, в Одесской области мальчик попал под колеса автомобиля, когда катался на велосипеде.