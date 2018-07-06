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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 77682 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 110862 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 131874 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 138839 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 175134 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155018 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142333 просмотра

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В Житомирской области произошел ряд ДТП с травмированием троих детей

В Житомирской области произошел ряд ДТП с травмированием троих детей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. Дети 12, 7 и 4 лет получили травмы из-за дорожно-транспортных происшествий в Житомирской области. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области, передает УНН.

“5 июля в г.Коростене и пгт Ружин юные велосипедисты стали участниками дорожно-транспортных происшествий. Дети получили травмы разной степени тяжести. Сейчас полицейские выясняют причины и обстоятельства событий”, - говорится в сообщении.

Около 14:00 в г.Коростене водитель автомобиля ВАЗ-21063, 32-летний житель райцентра, совершил наезд на 7-летнего велосипедиста. Мальчик, по предварительным данным, передвигаясь по обочине, резко выехал на полосу движения транспортных средств. Ребенка доставили в травматологическое отделение местной больницы.

Около 17:20 этого же дня в с. Ружине под колеса автомобиля “Москвич ИЖ-412”, за рулем которого находился 37-летний местный житель, попал другой юный велосипедист. Поэтому и 12-летнего водителя двухколесника, и его 4-летнего пассажира с ссадинами и ушибами доставили в местную больницу.

Сейчас по обоим случаям проводятся соответствующие проверки.

Напомним, в Одесской области мальчик попал под колеса автомобиля, когда катался на велосипеде.

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