На Житомирщині окупанти продовжують обстріли в Народицькій й Овруцькій громадах

Цитата

«Хочу сказати, що на Житомирщині в дійсності далі продовжуються обстріли північних районів, Коростецького району. Зокрема обстрілюють Народицьку територіальну громаду, Овруцьку територіальну громаду, йдуть артобстріли. Один військовослужбовець вчора загинув на території Народицької територіальної громади», - розповів Бунечко.

Доповнення

Російські окупанти завдали авіаудар по місту Бердичів Житомирської області. Внаслідок бомбардування постраждали дві особи.



