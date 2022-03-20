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На Житомирщині окупанти продовжують обстріли в Народицькій й Овруцькій громадах

На Житомирщині окупанти продовжують обстріли в Народицькій й Овруцькій громадах

Київ • УНН

 • 94140 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Окупанти продовжують обстріли в Народицькій й Овруцькій громадах на Житомирщині. Вчора загинув один український військовослужбовець. Про це повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко у відеозверненні, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Хочу сказати, що на Житомирщині в дійсності далі продовжуються обстріли північних районів, Коростецького району. Зокрема обстрілюють Народицьку територіальну громаду, Овруцьку територіальну громаду, йдуть артобстріли. Один військовослужбовець вчора загинув на території Народицької територіальної громади», - розповів Бунечко.

Доповнення

Російські окупанти завдали авіаудар по місту Бердичів Житомирської області. Внаслідок бомбардування постраждали дві особи.

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