На Житомирщине оккупанты продолжают обстрелы в Народицкой и Овручской громад
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Оккупанты продолжают обстрелы в Народицкой и Овручской общинах на Житомирщине. Вчера погиб один украинский военнослужащий. Об этом сообщил начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко в видеообращении, передает корреспондент УНН.
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"Хочу сказать, что на Житомирщине, в действительности дальше продолжаются обстрелы северных районов, Коростецького района. В частности обстреливают Народицьку территориальную общину, Овручскую территориальную общину, идут артобстрелы. Один военнослужащий вчера погиб на территории Народицкой территориальной общины", - рассказал Бунечко.
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Российские оккупанты нанесли авиаудар по городу Бердичев Житомирской области. В результате бомбардировки пострадали два человека.