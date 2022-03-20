На Житомирщине оккупанты продолжают обстрелы в Народицкой и Овручской громад

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"Хочу сказать, что на Житомирщине, в действительности дальше продолжаются обстрелы северных районов, Коростецького района. В частности обстреливают Народицьку территориальную общину, Овручскую территориальную общину, идут артобстрелы. Один военнослужащий вчера погиб на территории Народицкой территориальной общины", - рассказал Бунечко.

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Российские оккупанты нанесли авиаудар по городу Бердичев Житомирской области. В результате бомбардировки пострадали два человека.



