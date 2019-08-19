Іноземця затримали за викрадення молодої українки

"18 серпня у м. Коростені поліцейські місцевого відділу спільно зі співробітниками УСБУ регіону та під процесуальним керівництвом прокуратури затримали 45-річного іноземця за підозрою у позбавленні волі місцевої жительки. Під час затримання, яке провели бійці спецпідрозділу поліції Житомирщини, у чоловіка вилучено зброю", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, потерпіла та затриманий познайомилися у Коростені наприкінці 2018 року та деякий час підтримували стосунки. Однак дівчина вирішила припинити спілкування та виїхала з міста на роботу до столиці. Іноземець розпочав переслідувати її.

Так, на початку липня 2019 року чоловік разом зі спільником приїхав до будинку, де раніше проживала дівчина, і, погрожуючи, вимагав у матері повідомити про її місце перебування. Жінка спочатку навідріз відмовилася говорити. Але чоловік, застосовуючи фізичну силу та електрошокер, змусив таки зателефонувати доньці та попросити приїхати додому, посилаючись на погане самопочуття.

Коли дівчина зайшла в оселю, там на неї чекав чоловік. Шантажуючи взяттям матері у заручники, іноземець змусив дівчину поїхати з його спільником за кордон.

Чоловік сказав дівчині, що її матір перебуватиме в полоні, доки вона не перетне кордон України з його товаришем, при цьому вона повина відповідно себе вести і нікому не повідомляти про такий стан речей: ані прикордонникам, ані поліцейським.

Таким чином, через шантаж, дівчина опинилася на батьківщині іноземця, який ще по дорозі туди приєднався до них з товаришем. Назад в Україну їй вдалось повернутися лише на початку серпня.

Відразу потому 25-річна дівчина звернулась до поліції.

Під час проведення слідчо-розшукових заходів було встановлено, що у середині серпня чоловік знову перетнув кордон України.

18 серпня під час чергової спроби викрасти дівчину він був затриманий у порядку ст. 208 КПК України.

У ході затримання чоловік намагався позбутися пістолета, яким щойно погрожував дівчині, викинувши його до смітника. Усі його дії задокументовані. Нині поліцейські встановлюють місце перебування спільника затриманого, його особа вже відома.

За українським законодавством, подібні дії караються позбавленням волі на термін від 8 до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, у Києві дівчину вивезли на лісосмугу та вимагали від неї тисячу доларів.