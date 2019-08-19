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Иностранца задержали за похищение молодой украинки

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КИЕВ. 19 августа. УНН. В городе Коростень Житомирской области задержали иностранца за похищение гражданки Украины. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в области.

"18 августа в г. Коростене полицейские местного отдела совместно с сотрудниками УСБУ региона и под процессуальным руководством прокуратуры задержали 45-летнего иностранца по подозрению в лишении свободы местной жительницы. Во время задержания, которое провели бойцы спецподразделения полиции Житомирской области, у мужчины изъято оружие", - говорится в сообщении.

По данным следствия, потерпевшая и задержанный познакомились в Коростене в конце 2018 года и некоторое время поддерживали отношения. Однако девушка решила прекратить общение и уехала из города на работу в столицу. Иностранец начал преследовать ее.

Так, в начале июля 2019 года мужчина вместе с сообщником приехал в дом, где раньше проживала девушка, и, угрожая, потребовал у матери сообщить о ее местонахождении. Женщина сначала наотрез отказалась говорить. Но мужчина, применяя физическую силу и электрошокер, заставил таки позвонить дочери и попросить приехать домой, ссылаясь на плохое самочувствие.

Когда девушка зашла в дом, там ее ждал мужчина. Шантажируя взятием матери в заложники, иностранец заставил девушку поехать с его сообщником за границу.

Мужчина сказал девушке, что ее мать будет находиться в плену, пока она не пересечет границу Украины с его товарищем, при этом она должна соответственно себя вести и никому не сообщать о таком положении вещей: ни пограничникам, ни полицейским.

Таким образом, через шантаж, девушка оказалась на родине иностранца, который еще по дороге туда присоединился к ним с другом. Назад в Украину ей удалось вернуться только в начале августа.

Сразу после того 25-летняя девушка обратилась в полицию.

Во время проведения следственно-розыскных мероприятий было установлено, что в середине августа мужчина снова пересек границу Украины.

18 августа во время очередной попытки похитить девушку он был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

В ходе задержания мужчина пытался избавиться от пистолета, которым угрожал девушке, выбросив его в мусорник. Все его действия задокументированы. Сейчас полицейские устанавливают местонахождение сообщника задержанного, его личность уже известна.

Согласно украинскому законодательству, подобные действия наказываются лишением свободы на срок от 8 до 15 лет заключения.

Напомним, в Киеве девушку вывезли на лесополосу и требовали от нее тысячу долларов.

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