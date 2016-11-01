На Житомирщині горів сервіс шиномонтажу разом із вантажівками
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 1 листопада. УНН. Сервіс шиномонтажу разом із автівками, які перебували на ремонті, горів на Житомирщині. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомисрькій області.
Займання сталось сьогодні зранку на території приватного шиномонтажу для вантажних автомобілів у с. Глибочиця Житомирського району. На місце були викликані пожежні.
“По їх прибуттю було встановлено, що осередок пожежі знаходиться всередині будівлі — вогнем охоплені два вантажних автомобілі та частково дах шиномонтажу. Спільними зусиллями бійців ДСНС о 10:29 пожежа була локалізована та об 11:58 — ліквідована. Вогнем пошкоджено 2 вантажні автомобілі та біля 20 кв. м даху споруди. Рятувальники не допустили розповсюдження пожежі по всій площі будівлі, а також врятували ще один вантажний автомобіль та трактор, що знаходилися у приміщенні. Загалом до ліквідації пожежі залучалося 22 чоловіки особового складу рятувальників та 3 одиниці пожежної техніки. За попередньої інформацією, до займання міг призвести вибух бензобаку однієї з вантажівок. Наразі остаточні обставини події встановлюються фахівцями”, — повідомили у ДСНС.