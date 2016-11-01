На Житомирщині горів сервіс шиномонтажу разом із вантажівками

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 25856 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 53987 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 70915 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 140927 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 203712 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 191937 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 212315 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197125 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152607 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153564 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
3.6 м/с
90 %
752 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

росія атакує Харків дронами: удар по приватному сектору

2 квітня, 19:07 • 9811 перегляди

На Запоріжжі працює ППО: мешканців закликають перебувати в укриттях

2 квітня, 19:10 • 11628 перегляди

Окупанти завдали 14 ударів по Харкову - мер

2 квітня, 19:37 • 7475 перегляди

На Харківщині дрони атакували Малоданилівську громаду: що відомо

2 квітня, 19:41 • 10134 перегляди

У Харкові спалахнула пожежа після терористичної атаки дронів

2 квітня, 20:28 • 8797 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 483260 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 318941 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 380894 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 492965 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 736851 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 124801 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 184352 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 127089 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161840 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 185035 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

На Житомирщині горів сервіс шиномонтажу разом із вантажівками

На Житомирщині горів сервіс шиномонтажу разом із вантажівками

Київ • УНН

 • 8594 перегляди

ЖИТОМИР-КИЇВ. 1 листопада. УНН. Сервіс шиномонтажу разом із автівками, які перебували на ремонті, горів на Житомирщині. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомисрькій області.

Займання сталось сьогодні зранку на території приватного шиномонтажу для вантажних автомобілів у с. Глибочиця Житомирського району. На місце були викликані пожежні.

“По їх прибуттю було встановлено, що осередок пожежі знаходиться всередині будівлі — вогнем охоплені два вантажних автомобілі та частково дах шиномонтажу. Спільними зусиллями бійців ДСНС о 10:29 пожежа була локалізована та об 11:58 — ліквідована. Вогнем пошкоджено 2 вантажні автомобілі та біля 20 кв. м даху споруди. Рятувальники не допустили розповсюдження пожежі по всій площі будівлі, а також врятували ще один вантажний автомобіль та трактор, що знаходилися у приміщенні. Загалом до ліквідації пожежі залучалося 22 чоловіки особового складу рятувальників та 3 одиниці пожежної техніки. За попередньої інформацією, до займання міг призвести вибух бензобаку однієї з вантажівок. Наразі остаточні обставини події встановлюються фахівцями”, — повідомили у ДСНС.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НППодії
Bitcoin
$83,474.40
Золото
$3,170.72
Tesla
$280.94
Brent
$73.31
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,824.43