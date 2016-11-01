На Житомирщине горел сервис шиномонтажа вместе с грузовиками

Возгорание произошло сегодня утром на территории частного шиномонтажа для грузовых автомобилей в с. Глыбочица Житомирского района. На место были вызваны пожарные.

"По их прибытию было установлено, что очаг пожара находится внутри здания - огнем охвачены два грузовых автомобиля и частично крыша шиномонтажа. Совместными усилиями бойцов ГосЧС в 10:29 пожар был локализован и в 11:58 - ликвидирован. Огнем повреждены 2 грузовые автомобили и около 20 кв. м крыши здания. Спасатели не допустили распространения пожара по всей площади здания, а также спасли еще один грузовой автомобиль и трактор, находившихся в помещении. Всего к ликвидации пожара привлекалось 22 человека личного состава спасателей и 3 единицы пожарной техники. По предварительной информации, к возгоранию могло привести взрыв бензобака одного из грузовиков. Сейчас окончательные обстоятельства происшествия устанавливаются специалистами ", - сообщили в ГосЧС.