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На Житомирщині горіли дерев’яні лазня та будинок

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. У Чуднівському районі на Житомирщині виникла пожежа у лазні та перекинулась на житловий будинок. Ніхто не постраждав. Про це повідомляє УНН з посиланням на Управління ДСНС України у Житомирській області.

На Житомирщині горіли дерев’яні лазня та будинок

Так, 9 травня о 22:40 до пожежників надійшло повідомлення про пожежу в лазні в селищі Великі Коровинці Чуднівського району.

"По прибуттю рятувальників на місце події стало відомо, що пожежа виникла у лазні, прибудованій до житлового будинку – обидві будівлі дерев’яні, обшиті цеглою. Господар-пенсіонер цього дня натопив лазню, а через деякий час подружжя помітило, що вже горить фронтон житлового будинк", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на момент прибуття ДСНС вогнем була охоплена лазня та полум’я перекинулося на покрівлю оселі. З поруч розташованого хліва сусіди встигли вивести худобу та врятувати із житлового будинку майно.

О 23:15 пожежу вдалося локалізувати, не допустивши поширення її всередину помешкання. До 01:35 тривало гасіння пожежі та розбір обгорілих конструкцій.

Повідомляється, що вогнем знищені лазня та покрівля будинку.

Усі обставини надзвичайної події встановлюються.

Нагадаємо, що у Києві ліквідували пожежу у лазні на 20-му поверсі житлового будинку.

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