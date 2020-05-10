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В Житомирской области горели деревянные баня и дом

Киев • УНН

 • 14348 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. В Чудновском районе Житомирской области возник пожар в бане и перекинулся на жилой дом. Никто не пострадал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Управление ГСЧС Украины в Житомирской области.

В Житомирской области горели деревянные баня и дом

Так, 9 мая в 22:40 к пожарным поступило сообщение о пожаре в бане в поселке Большие Коровинцы Чудновского района.

"По прибытию спасателей на место происшествия стало известно, что пожар возник в бане, пристроенной к жилому дому - оба здания деревянные, обшитые кирпичом. Хозяин-пенсионер в этот день натопил баню, а через некоторое время супруги заметили, что уже горит фронтон жилого дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент прибытия ГСЧС огнем была охвачена баня и пламя перекинулось на кровлю дома. Из рядом расположенного хлева соседи успели вывести скот и спасти из жилого дома имущество.

В 23:15 пожар удалось локализовать, не допустив распространения его внутрь помещения. До 01:35 продолжалось тушение пожара и разбор обгоревших конструкций.

Сообщается, что огнем уничтожены баня и кровля дома.

Все обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются.

Напомним, что в Киеве ликвидировали пожар в бане на 20-м этаже жилого дома.

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