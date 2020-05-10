В Житомирской области горели деревянные баня и дом
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В Чудновском районе Житомирской области возник пожар в бане и перекинулся на жилой дом. Никто не пострадал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Управление ГСЧС Украины в Житомирской области.
Так, 9 мая в 22:40 к пожарным поступило сообщение о пожаре в бане в поселке Большие Коровинцы Чудновского района.
"По прибытию спасателей на место происшествия стало известно, что пожар возник в бане, пристроенной к жилому дому - оба здания деревянные, обшитые кирпичом. Хозяин-пенсионер в этот день натопил баню, а через некоторое время супруги заметили, что уже горит фронтон жилого дома", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на момент прибытия ГСЧС огнем была охвачена баня и пламя перекинулось на кровлю дома. Из рядом расположенного хлева соседи успели вывести скот и спасти из жилого дома имущество.
В 23:15 пожар удалось локализовать, не допустив распространения его внутрь помещения. До 01:35 продолжалось тушение пожара и разбор обгоревших конструкций.
Сообщается, что огнем уничтожены баня и кровля дома.
Все обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются.
Напомним, что в Киеве ликвидировали пожар в бане на 20-м этаже жилого дома.