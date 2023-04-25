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На Житомирщині до 1 червня має завершитися відбудова дитячого садочка – з допомогою Естонії

На Житомирщині до 1 червня має завершитися відбудова дитячого садочка – з допомогою Естонії

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. В Овручі Житомирської області до 1 червня має завершитися відбудова дитячого садочка – з допомогою Естонії. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, передає УНН.

Цитата

«Житомир був обраний майданчиком для наших переговорів невипадково. Саме у Житомирській області реалізовано проект відбудови, який дає Естонії першість – першість у тому, як швидко реалізовується те, про що домовилися. В місті Овручі Житомирської області до 1 червня має завершитися відбудова дитячого садочка – з допомогою Естонії. Цей проект буде додатково розширений. Є й інші проекти з відбудови – упевнений, усе реалізуємо», - розповів Зеленський.

Окрім того, Зеленський побував в Житомирській політехніці та поспілкувався зі студентами університету.

«Було дуже приємно побувати в Житомирській політехніці – поспілкуватися зі студентами університету. Класний університет – відчувається, що справді дбають про студентів. Дбають про Україну – з урахуванням того, як університет готує для країни різних фахівців», - сказав Президент.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Естонії Каєю Каллас у Житомирі.

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