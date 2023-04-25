На Житомирщине до 1 июня должно завершиться восстановление детского сада - с помощью Эстонии
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. В Овруче Житомирской области до 1 июня должно завершиться восстановление детского сада – с помощью Эстонии. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, передает УНН.
Цитата
«Житомир был выбран площадкой для наших переговоров неслучайно. Именно в Житомирской области реализован проект восстановления, который дает Эстонии первенство – первенство в том, как быстро реализовывается то, о чем договорились. В городе Овруче Житомирской области до 1 июня должно завершиться восстановление детского сада – с помощью Эстонии. Этот проект будет дополнительно расширен. Есть и другие проекты по восстановлению – уверен, все реализуем», - рассказал Зеленский.
Кроме того, Зеленский побывал в Житомирской политехнике и пообщался со студентами университета.
«Было очень приятно побывать в Житомирской политехнике – пообщаться со студентами университета. Классный университет – чувствуется, что действительно заботятся о студентах. Заботятся об Украине – с учетом того, как университет готовит для страны различных специалистов», - сказал Президент.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с прем’-министром Эстонии Каей Каллас в Житомире.