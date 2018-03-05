На Житомирщині чоловік представлявся священиком і грабував пенсіонерів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Баранівський райсуд Житомирської області майже на три роки відправив до в’язниці жителя міста Новоград-Волинського, який грабував пенсіонерів, представляючись ксьондзом. Про це повідомили в прес-службі Баранівської районної ради, передає УНН.
“Вироком Баранівського районного суду Житомирської області до 2-х років 8-ми місяців позбавлення волі засуджено жителя міста Новоград-Волинського, який, представляючись ксьондзом, грабував пенсіонерів”, — зазначено в повідомленні.
У період різдвяних свят житель міста Новоград-Волинського заходив до будинків пенсіонерів, які проживають в смт. Кам’яний Брід та с.Озерянка Баранівськго району, під приводом заколядувати. Він представлявся ксьондзом, що приїхав з Кракова у Польщі.
“Користуючись їх довірою, злочинець дізнавався, чи наявні у них грошові кошти та де вони знаходяться. Після цього просив приготувати йому вечерю. Коли старенькі виходили з приміщення, самозванець викрадав грошові кошти останніх”, — уточнили в поліції.
Як стало відомо, грабіжник раніше був неодноразово судимий за корисливі злочини.
Нагадаємо, поліція затримала злочинне угрупування, яке протягом кількох років грабувало ювелірні магазини в різних областях України.