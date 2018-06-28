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На Житомирщині чоловік постраждав через вибух боєприпаса часів Другої світової

На Житомирщині чоловік постраждав через вибух боєприпаса часів Другої світової

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 28 червня. УНН. Чоловік постраждав внаслідок вибуху одного з боєприпасів часів Другої світової війни. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Житомирській області, передає УНН.

Подія сталась вчора ввечері у с. Березівка Житомирського району близько 20:00. Вибухнуло у приватному домоволодінні 54-річного чоловіка. Його було госпіталізовано з ушкодженнями та термічними опіками рук, тулуба та ніг.

"Під час огляду господарського приміщення, яке не зазнало значних руйнувань, фахівці-вибухотехніки попередньо встановили, що вибухнути могла частина мінометної міни часів Другої світової війни калібру 120 мм, уламки якої було вилучено. Окрім того, усередині сараю правоохоронці виявили ще низку корпусів мінометних мін воєнних років. Нині усі боєприпаси та їх частини вилучені для направлення на експертне дослідження", - повідомляють у поліції.

Нагадаємо, вибух стався в одній з квартир багатоповерхового будинку у Донецькій області. 

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