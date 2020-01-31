На Житомирщині батько ледве не задушив малолітнього сина
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. У Малинському районі Житомирської області малолітнього хлопчика у приступі люті ледве не задушив батько. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
Днями до поліції звернулась жителька одного з сіл Малинського району та повідомила про подію з малолітньою дитиною.
У ході досудового розслідування правоохоронцями встановлено, що батьки дитини мешкають окремо, однак спілкуються між собою. Уранці 27 січня мати привезла дитину до будинку бабусі та залишила під нагляд батькові, оскільки сама їхала на роботу.
"Як ми встановили, через певний час хлопчик прокинувся та почав плакати. Чоловік, перебуваючи у роздратованому стані, не зміг його заспокоїти та ще більше розлютився. Він схопив малого за шию та здушив, - розповів начальник Малинського відділення поліції Михайло Старовойт, – На щастя, у кімнату вчасно забігла бабуся, яка і звільнила хлопчака з рук батька".
Жінка відразу почала надавати допомогу уже напівпритомному малому та викликала швидку. Вона ж повідомила про подію і до поліції. Дитину госпіталізували, його стан нормалізувався і загрози життю немає. Нині хлопчик разом з 19-річною матір’ю.
За вказаним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження. У ході слідчих заходів встановлені обставини кримінального діяння. Відтак досудове розслідування проводиться за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтями 15 (Замах на злочин), 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, в Одесі 33-річна жінка намагалася задушити подушкою свого 5-місячного сина через те, що він плакав та заважав їй пити горілку.