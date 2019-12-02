В Одесі жінка намагалася задушити 5-місячного сина, щоб той не заважав пити горілку

КИЇВ. 2 грудня. УНН. В Одесі 33-річна жінка намагалася задушити подушкою свого 5-місячного сина через те, що він плакав та заважав їй пити горілку. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.