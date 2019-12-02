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В Одесі жінка намагалася задушити 5-місячного сина, щоб той не заважав пити горілку

В Одесі жінка намагалася задушити 5-місячного сина, щоб той не заважав пити горілку

Київ • УНН

 • 13375 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. В Одесі 33-річна жінка намагалася задушити подушкою свого 5-місячного сина через те, що він плакав та заважав їй пити горілку. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.

“Подія сталася вночі в одеській лікарні, де 33-річна жінка знаходилася зі своїм п’ятимісячним сином. Коли дитина зайшлася плачем, нетвереза мати спробувала „заспокоїти“ її, накривши подушкою. Непоправному запобігла сусідка по палаті, яка побачила дії жінки і забила на сполох”, — сказано у повідомленні.

Правоохоронці негайно забрали горе-матір та доставили її до поліції.

Як з’ясувалося, все почалося з горілки, яку жінка купила у найближчому магазині. Повернувшись із пляшкою у палату, вона взялася за розпивання оковитої. У цей час малюк прокинувся і почав плакати. Щоб дитина не заважала, мати взяла подушку і поклала її на обличчя сина.

Наразі правопорушницю затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі кваліфікували її дії як замах на умисне вбивство малолітньої дитини. Жінці вже оголосили про підозру за ч. 2 ст. 15 та п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — довічне позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Липовецьком районі, що на Вінниччині, кіт задушив 9-місячну дівчинку, яка спала у візочку.

Українські Національні Новини

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