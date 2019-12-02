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На Вінниччині кіт задушив 9-місячну дитину, яка спала у візочку

На Вінниччині кіт задушив 9-місячну дитину, яка спала у візочку

Київ • УНН

 • 38108 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. У Липовецьком районі, що на Вінниччині, кіт задушив 9-місячну дівчинку, яка спала у візочку. Про це кореспонденту УНН повідомив начальник Липовецького відділення поліції ГУНП у Вінницькій області Дармограй Павло Валерійович.

“Маємо прикрий випадок. Надзвичайна подія була 30 листопада. Прийшло повідомлення близько 13.30. Мама поставила візочок з дитиною і сама поралась по хазяйству. Потім, коли вона закінчила свої господарські справи, підійшла до візка, а там лежить на дитині кіт. І дитина вже мертва. Відповідно направили дитину на судмедекспертизу. Сьогодні проводили розтин, експерт попередньо сказав, що асфіксія, ніяких більше тілесних в дитини не було”, — повідомив начальник поліції.

Так, 30 листопада о 13.42 диспетчер повідомила поліцію, що дитина без ознак життя. Наразі ніяких заходів стосовно батьків не вживають, з матір’ю працюють відповідні служби.

“Ніяких заходів поки не вживаємо, враховуючи те, що там зараз психологічна проблема в родині. Думаю, в подальшому вже будемо розбиратись — коли вже будуть висновки, коли проведуть поховання дитини. Тримаємо на контролі, служби працюють з матір’ю — поспішних висновків не робимо... До тварини ніхто не вживав заходів”, — зазначив Дармограй.

Нагадаємо, у центрі столиці зловмисник, який стріляв у автомобіль — влучив у трирічного хлопчика, який також перебував у салоні.

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