В Винницкой области кот задушил 9-месячного ребенка, который спал в коляске
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Липовецкого района Винницкой, кот задушил 9-месячную девочку, которая спала в коляске. Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник Липовецкого отделения полиции ГУНП в Винницкой области Дармограй Павел Валерьевич.
“Есть досадный случай. Чрезвычайное происшествие было 30 ноября. Пришло сообщение около 13.30. Мама поставила коляску с ребенком и сама работала по хозяйству. Потом, когда она закончила свои хозяйственные дела, подошла к коляске, а там лежит на ребенке кот. И ребенок уже мертв. Соответственно направили ребенка на судмедэкспертизу. Сегодня проводили вскрытие, эксперт предварительно сказал, что асфиксия, никаких больше телесных у ребенка не было”, — сообщил начальник полиции.
Так, 30 ноября в 13.42 диспетчер сообщила полиции, что ребенок без признаков жизни. Сейчас никаких мер в отношении родителей не употребляют, с матерью работают соответствующие службы.
“Никаких мер пока не употребляем, учитывая то, что там сейчас психологическая проблема в семье. Думаю, в дальнейшем уже будем разбираться — когда будут выводы, когда проведут захоронение ребенка. Держим на контроле, службы работают с матерью — поспешных выводов не делаем... В отношении никто не принимал мер”, — отметил Дармограй.
Напомним, в центре столицы злоумышленник, стрелявший в автомобиль — попал в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне.