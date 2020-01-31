В Житомирской области отец едва не задушил малолетнего сына
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В Малинском районе Житомирской области малолетнего мальчика в приступе ярости чуть не задушил отец. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
На днях в полицию обратилась жительница одного из сел Малинского района и сообщила о происшествии с малолетним ребенком.
В ходе досудебного расследования правоохранителями установлено, что родители ребенка живут отдельно, однако общаются между собой. Утром 27 января мать привезла ребенка в дом бабушки и оставила под надзором отца, поскольку сама ехала на работу.
"Как мы установили, через некоторое время мальчик проснулся и начал плакать. Мужчина, находясь в раздраженном состоянии, не смог его успокоить и еще больше разозлился. Он схватил малыша за шею и сдавил, - рассказал начальник Малинского отделения полиции Михаил Старовойт, - К счастью, в комнату вовремя забежала бабушка, которая и освободила мальчика из рук отца".
Женщина сразу начала оказывать помощь уже полубессознательному малышу и вызвала скорую. Она сообщила о происшествии и в полицию. Ребенка госпитализировали, его состояние нормализовалось и угрозы жизни нет. Сейчас мальчик вместе с 19-летней матерью.
По данному факту полицейские начали уголовное производство. В ходе следственных мероприятий установлены обстоятельства уголовного деяния. Поэтому досудебное расследование проводится по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьями 15 (покушение на преступление), 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Одессе 33-летняя женщина пыталась задушить подушкой своего 5-месячного сына из-за того, что он плакал и мешал ей пить водку.