На Житомирщині АТОшник погрожував підірвати співмешканку
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. У селі Коренівка Овруцького району на Житомирщині колишній учасник АТО погрожував співмешканці підірвати гранату. Про це УНН повідомляє з посиланням на правоохоронців.
Подія сталася близько 5 ранку. Місцевий житель 1980 року народження, колишній учасник АТО, на території домогосподарства, де він мешкає, погрожував підірвати гранатою свою співмешканку.
Було введено в дію поліцейську операцію "Заручник".
Врешті, чоловік здався правоохоронцям та був затриманий. На щастя, ніхто не постраждав.
Нагадаємо, на Миколаївщині торік ексбоєць ООС підірвав себе.