На Житомирщині АТОшник погрожував підірвати співмешканку

Подія сталася близько 5 ранку. Місцевий житель 1980 року народження, колишній учасник АТО, на території домогосподарства, де він мешкає, погрожував підірвати гранатою свою співмешканку.

Було введено в дію поліцейську операцію "Заручник".

Врешті, чоловік здався правоохоронцям та був затриманий. На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, на Миколаївщині торік ексбоєць ООС підірвав себе.