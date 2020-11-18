В Житомирской области АТОшник угрожал взорвать сожительницу
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В селе Кореневка Овручского района Житомирской области бывший участник АТО угрожал сожительнице взорвать гранату. Об этом УНН сообщает со ссылкой на правоохранителей.
Происшествие случилось около 5 утра. Местный житель 1980 года рождения, бывший участник АТО, на территории домохозяйства, где он живет, угрожал взорвать гранатой свою сожительницу.
Было введено в действие полицейскую операцию "Заложник".
В конце концов, мужчина сдался правоохранителям и был задержан. К счастью, никто не пострадал.
Напомним, в Николаевской области в прошлом году экс-боец ООС подорвал себя.