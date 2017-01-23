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На Житомирщині дівчина покінчила життя самогубством

На Житомирщині дівчина покінчила життя самогубством

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 23 січня. УНН. Життя самогубством покінчила дівчина 1998 р. н. на Житомирщині. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації ГУ НП у Житомирській області.

Повідомлення про самогубство дівчини надійшло до Ружиснького відділу поліції вчора о 05:25 ранку. Після чого було встановлено, що загибла звела рахунки із життям шляхом падіння з автомобільного мосту. Це сталось на автодорозі “Кременець-Біла Церква” поблизу с. Білилівка, мешканкою якого і є загибла.

На місці працювала слідчо-оперативна група, тіло загиблої було доправлено на судово-медичну експертизу.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, чоловік стрибнув з моста у Дніпрі.

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