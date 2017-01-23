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В Житомирской области девушка покончила жизнь самоубийством

В Житомирской области девушка покончила жизнь самоубийством

Киев • УНН

 • 9107 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 23 января. УНН. Жизнь самоубийством покончила девушка 1998 г.р. в Житомирской области. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Житомирской области.

Сообщение о самоубийстве девушки поступило в Ружинский отдел полиции вчера в 05:25 утра. После чего было установлено, что погибшая свела счеты с жизнью путем падения с автомобильного моста. Это произошло на автодороге "Кременец-Белая Церковь" вблизи с. Белиловка, жительницей которого и является погибшая.

На месте работала следственно-оперативная группа, тело погибшей было доставлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, как сообщал УНН, мужчина прыгнул с моста в Днепре.

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