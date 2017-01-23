В Житомирской области девушка покончила жизнь самоубийством

Сообщение о самоубийстве девушки поступило в Ружинский отдел полиции вчера в 05:25 утра. После чего было установлено, что погибшая свела счеты с жизнью путем падения с автомобильного моста. Это произошло на автодороге "Кременец-Белая Церковь" вблизи с. Белиловка, жительницей которого и является погибшая.

На месте работала следственно-оперативная группа, тело погибшей было доставлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, как сообщал УНН, мужчина прыгнул с моста в Днепре.