На Запоріжжі затримали чоловіка за погрози підірвати поліцейський відділок
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. На Запоріжжі встановили особу зловмисника, який повідомив про намір підірвати відділення поліції. Його доставили до того ж відділка. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.
"Учора, 22 листопада, близько 16:10 у колл-центр Служби безпеки України зателефонував чоловік та погрожував підірвати приміщення Більмацького відділення поліції ГУНП в Запорізькій області", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ним виявився мешканець села Благовіщенка 1979 року народження.
"Працівники групи реагування патрульної поліції встановили місцезнаходження та доставили зловмисника до Більмацького відділення поліції. Правоохоронці вилучили мобільний телефон, з якого фігурант здійснив дзвінок", - додали у відділі комунікації.
Наразі відкрито кримінальне провадження за ознаками ст. 259 Кримінального кодексу України (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності). Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, мінера столичного метро засудили до 6 років ув’язнення.