На Запорожье задержали мужчину за угрозы взорвать полицейский участок
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. На Запорожье установили личность злоумышленника, который сообщил о намерении взорвать отделение полиции. Его доставили в тот же участок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.
"Вчера, 22 ноября, около 16:10 в колл-центр Службы безопасности Украины позвонил мужчина и угрожал взорвать помещение Бильмацького отделения полиции ГУНП в Запорожской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что им оказался житель села Благовещенка 1979 года рождения.
"Работники группы реагирования патрульной полиции установили местонахождение и доставили злоумышленника в Бильмацькое отделение полиции. Правоохранители изъяли мобильный телефон, с которого фигурант совершил звонок", - добавили в отделе коммуникации.
Сейчас открыто уголовное производство по ст. 259 Уголовного кодекса Украины (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Продолжается досудебное расследование.
Напомним, минера столичного метро приговорили к 6 годам заключения.