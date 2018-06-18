На Запоріжжі хочуть скласти реєстр водіїв, які керують автомобілями іноземної реєстрації
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. У Запорізькій області хочуть скласти реєстр водіїв, які керують транспортними засобами іноземної реєстрації для спрощення ідентифікації винуватця ДТП. Як повідомляє прес-служба Запорізької облдержадміністрації, з відповідною ініціативою на міжвідомчій нараді виступив губернатор області Костянтин Бриль, передає УНН.
"Нині вкрай необхідно ідентифікувати всіх водіїв, що керують транспортними засобами на євро-номерах. Вони мають пройти відповідну реєстрацію на місцевому рівні, аби за відповідною базою даних їх могли перевіряти та ідентифікувати представники Нацполіції", - сказав Бриль.
Як зазначається, під час наради з представниками правоохоронних органів вирішено найближчим часом провести засідання Ради оборони області, де буде прийнято відповідні положення і прописано порядок дій правоохоронців.
"Хочу підкреслити, що рішення Ради оборони області є обов’язковим для виконання на всій території регіону", - зазначив голова облдержадміністрації.
Як повідомляв УНН, у парламенті зареєстровані два законопроекти №8487 і №8488, які передбачають зміни до Податкового та Митного кодексів, з метою вирішення проблеми з автомобілями з єврономерами.