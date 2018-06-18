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На Запорожье хотят составить реестр водителей, управляющих автомобилями иностранного регистрации

На Запорожье хотят составить реестр водителей, управляющих автомобилями иностранного регистрации

Киев  •  УНН

 • 4682 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. В Запорожской области хотят составить реестр водителей, управляющих транспортными средствами иностранного регистрации для упрощения идентификации виновника ДТП. Как сообщает пресс-служба Запорожской облгосадминистрации, с соответствующей инициативой на межведомственном совещании выступил губернатор области Константин Брыль, передает УНН.

"Сейчас крайне необходимо идентифицировать всех водителей, управляющих транспортными средствами на евро-номерах. Они должны пройти соответствующую регистрацию на местном уровне, чтобы по соответствующей базой данных их могли проверять и идентифицировать представители Нацполиции", - сказал Брыль.

Как отмечается, в ходе совещания с представителями правоохранительных органов решен в ближайшее время провести заседание Совета обороны области, где будут приняты соответствующие положения и прописан порядок действий правоохранителей.

"Хочу подчеркнуть, что решение Совета обороны области является обязательным для исполнения на всей территории региона", - отметил председатель облгосадминистрации.

Как сообщал УНН, в парламенте зарегистрированы два законопроекта №8487 и №8488, предусматривающие изменения в Налоговый и Таможенный кодексы, с целью решения проблемы с автомобилями с Еврономер.

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