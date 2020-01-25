На Запоріжжі група осіб намагалася викрасти залізничні колеса на пів мільйона гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. На Запоріжжі правоохоронці викрили групу осіб, які намагалися викрасти залізничні колеса за допомогою вантажних автомобілів та крану. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Запорізької області.
“Запорізькі правоохоронці викрили групу осіб, які намагались заволодіти державним майном. Фігуранти планували вивезти та перепродати державне майно вартістю більше пів мільйона гривень”, — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці виявили групу осіб, які намагались викрасти майно, яке знаходиться на балансі одного зі стратегічно важливих підприємств Запорізького регіону.
“Фігуранти 1970, 1984, 1991 та 1989 років народження, за допомогою вантажних автомобілів та крану завантажили 16 вагонних колісних пар, що є комплектуючими рухомого залізничного транспорту вартістю пів мільйона гривень. В подальшому вони планували перепродати обладнання”, — повідомили у поліції.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.14, ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України, а саме готування до таємного викрадення чужого майна (крадіжки).
“Вирішується питання щодо оголошення про підозру членам угрупування. Призначено проведення ряду експертиз, а також триває збір доказів для встановлення всього кола осіб, причетного до скоєння даного злочину. Триває розслідування”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Запоріжжі затримали чоловіка за підозрою у жорстокому поводженні з тваринами.