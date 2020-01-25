В Запорожье группа лиц пыталась похитить железнодорожные колеса на полмиллиона гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. В Запорожье правоохранители разоблачили группу лиц, которые пытались похитить железнодорожные колеса с помощью грузовых автомобилей и крана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Запорожской области.
“Запорожские правоохранители разоблачили группу лиц, которые пытались завладеть государственным имуществом. Фигуранты планировали вывезти и перепродать государственное имущество стоимостью более полумиллиона гривен”, — говорится в сообщении.
Правоохранители обнаружили группу лиц, которые пытались похитить имущество, находящееся на балансе одного из стратегически важных предприятий Запорожского региона.
“Фигуранты 1970, 1984, 1991 и 1989 рождения, с помощью грузовых автомобилей и крана загрузили 16 вагонных колесных пар, являются комплектующими подвижного железнодорожного транспорта стоимостью полмиллиона гривен. В дальнейшем они планировали перепродать оборудования”, — сообщили в полиции.
Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.14, ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины, а именно подготовка к тайного похищения чужого имущества (кражи).
“Решается вопрос об объявлении о подозрении членам группировки. Назначено проведение ряда экспертиз, а также продолжается сбор доказательств для установления всего круга лиц, причастного к совершению данного преступления. Продолжается расследование”, — говорится в сообщении.
Напомним, в Запорожье задержали мужчину по подозрению в жестоком обращении с животными.