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В Запорожье группа лиц пыталась похитить железнодорожные колеса на полмиллиона гривен

Киев • УНН

 • 13613 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. В Запорожье правоохранители разоблачили группу лиц, которые пытались похитить железнодорожные колеса с помощью грузовых автомобилей и крана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Запорожской области.

В Запорожье группа лиц пыталась похитить железнодорожные колеса на полмиллиона гривен

“Запорожские правоохранители разоблачили группу лиц, которые пытались завладеть государственным имуществом. Фигуранты планировали вывезти и перепродать государственное имущество стоимостью более полумиллиона гривен”, — говорится в сообщении.

Правоохранители обнаружили группу лиц, которые пытались похитить имущество, находящееся на балансе одного из стратегически важных предприятий Запорожского региона.

“Фигуранты 1970, 1984, 1991 и 1989 рождения, с помощью грузовых автомобилей и крана загрузили 16 вагонных колесных пар, являются комплектующими подвижного железнодорожного транспорта стоимостью полмиллиона гривен. В дальнейшем они планировали перепродать оборудования”, — сообщили в полиции.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.14, ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины, а именно подготовка к тайного похищения чужого имущества (кражи).

“Решается вопрос об объявлении о подозрении членам группировки. Назначено проведение ряда экспертиз, а также продолжается сбор доказательств для установления всего круга лиц, причастного к совершению данного преступления. Продолжается расследование”, — говорится в сообщении.

Напомним, в Запорожье задержали мужчину по подозрению в жестоком обращении с животными.

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