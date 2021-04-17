На заході Туреччини стався землетрус магнітудою 4,8
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Землетрус магнітудою 4,8 стався в суботу на заході Туреччини. Про це повідомило урядове Управління з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
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За його даними, підземні поштовхи були зареєстровані в районі Датча провінції Мугла.
Про руйнування або постраждалих в даний час не повідомляється.
Нагадаємо
Землетрус магнітудою 4,5 стався на початку квітня в сейсмічно активній зоні Вранча на сході Румунії. Він, зокрема, зачепив території України.