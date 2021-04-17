На заході Туреччини стався землетрус магнітудою 4,8

Деталі

За його даними, підземні поштовхи були зареєстровані в районі Датча провінції Мугла.

Про руйнування або постраждалих в даний час не повідомляється.

Нагадаємо

Землетрус магнітудою 4,5 стався на початку квітня в сейсмічно активній зоні Вранча на сході Румунії. Він, зокрема, зачепив території України.