На заході Туреччини стався землетрус магнітудою 4,8

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Деталі

За його даними, підземні поштовхи були зареєстровані в районі Датча провінції Мугла.

Про руйнування або постраждалих в даний час не повідомляється.

Нагадаємо

Землетрус магнітудою 4,5 стався на початку квітня в сейсмічно активній зоні Вранча на сході Румунії. Він, зокрема, зачепив території України.

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