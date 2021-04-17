На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,8
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в субботу на западе Турции. Об этом сообщил правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Детали
По его данным, подземные толчки были зарегистрированы в районе Датча провинции Мугла.
О разрушениях или пострадавших в настоящее время не сообщается.
Напомним
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в начале апреля в сейсмически активной зоне Вранча на востоке Румынии. Оно, в частности, затронул территории Украины.