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Потужний землетрус з Румунії поширився на територію України

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Землетрус магнітудою 4,5 стався в п'ятницю, о 21:36 за місцевим часом (збігається з київським), в сейсмічно активній зоні Вранча на сході Румунії. Про це повідомив румунський Національний інститут фізики Землі та ДСНС України, передає УНН.

Що відомо

Осередок підземного поштовху знаходився на глибині 77 км. Повідомлення про жертви і руйнування не надходили.

За даними Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру, магнітуда цього землетрусу становила 4,8, а його вогнище було на глибині 80 км.

Також в п’ятницю, о 05:20 за місцевим часом, в зоні Вранча було зареєстровано землетрус магнітудою 3,2 на глибині 140 км.

Землетрус зачепив території України

За інформацією Головного центру спеціального контролю, землетрус магнітудою 4,6 поширився на територію Одеської області (Ренійський, Болградський та Ізмаїльський райони) без негативних наслідків (не відчувався на поверхні людиною).

Звернень від громадян до ДСНС не надходило.

Доповнення

З початку квітня цього року в Румунії стався 16 землетрусів магнітудою від 2 до 4,5. Румунія — країна з підвищеною сейсмічною активністю, підземні поштовхи трапляються тут регулярно. Найсильніший землетрус в 2020 році — магнітудою 5,2 — стався 31 січня в повіті Вранча на глибині 121 км, він відчувався і в Бухаресті.

У березні минулого року землетрус в Румунії стався недалеко від кордону з Україною.

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