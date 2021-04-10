Мощное землетрясение из Румынии распространилось на территорию Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в пятницу, в 21:36 по местному времени (совпадает с киевским), в сейсмически активной зоне Вранча на востоке Румынии. Об этом сообщил румынский Национальный институт физики Земли и ГСЧС Украины, передает УНН.
Что известно
Очаг подземных толчков находился на глубине 77 км. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступали.
По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда этого землетрясения составила 4,8, а его очаг находился на глубине 80 км.
Также в пятницу, в 05:20 по местному времени, в зоне Вранча было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,2 на глубине 140 км.
Землетрясение задел территории Украины
По информации Главного центра специального контроля, землетрясение магнитудой 4,6 распространился на территорию Одесской области (Ренийский, Болградский и Измаильский районы) без негативных последствий (не ощущалось на поверхности человеком).
Обращений от граждан в ГСЧС не поступало.
Дополнение
С начала апреля этого года в Румынии произошло 16 землетрясений магнитудой от 2 до 4,5. Румыния — страна с повышенной сейсмической активностью, подземные толчки случаются здесь регулярно. Сильнейшее землетрясение в 2020 году — магнитудой 5,2 — произошло 31 января в уезде Вранча на глубине 121 км, он чувствовался и в Бухаресте.
В марте прошлого года землетрясение в Румынии произошел недалеко от границы с Украиной.