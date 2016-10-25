На Закарпатті зафіксовано 25 кримінальних правопорушень щодо нацбезпеки України - СБУ
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Протягом 2014-2016 років слідчим відділом Управління СБ України в Закарпатській області внесено до ЄРДР відомості про 25 кримінальних правопорушень щодо основ національної безпеки України. Про це йдеться у повідомленні прес-групи УСБУ в Закарпатській області, повідомляє УНН.
Сім кримінальних проваджень цієї категорії скеровані до суду, у п’яти з них законної сили набули рішення судів.
"…Співробітники Управління СБ України в Закарпатській області зруйнували плани російських спецслужб дестабілізувати обстановку в регіоні та втілити антиукраїнський сценарій створення так званої «Республіки Підкарпатська Русь». Упродовж останніх двох років слідчі Управління розслідували 18 кримінальних проваджень для з’ясування обставин цієї антиконституційної діяльності. Один із фігурантів цих проваджень, так званий прем’єр-міністр фейкової республіки, підозрюваний за статтями 109, 110, 111 Кримінального кодексу України, тривалий час переховується від правосуддя в РФ. У червні цього року обвинувальний акт стосовно нього був скерований до суду – для заочного засудження цього громадянина. Судовий розгляд триває", – прокоментував заходи з протидії втіленню антиукраїнських сценаріїв російських спецслужб на Закарпатті начальник Управління СБ України в Закарпатській області Олег Воєводін.
Також, за повідомленням О. Воєводіна, у рамках низки кримінальних проваджень співробітники Управління викрили і задокументували діяльність агентурної мережі спецслужб Російської Федерації, які вербували закарпатських заробітчан, відпрацьовували їм завдання – проведення акцій протесту під гаслами автономізації Закарпаття. Наразі двоє громадян України та один громадянин РФ оголошені у розшук за вчинення злочинів проти основ національної безпеки.
Окрім того, з початку 2016 року було оголошено понад 20 офіційних застережень місцевим мешканцям Закарпаття – їх офіційно попередили про кримінальну відповідальність за злочини проти основ національної безпеки України.