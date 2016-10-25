На Закарпатье зафиксировано 25 уголовных преступлений в отношении нацбезопасности Украины - СБУ

Семь уголовных производств этой категории направлены в суд, в пяти из них в законную силу вступили решения судов.

"... Сотрудники Управления СБ Украины в Закарпатской области разрушили планы российских спецслужб дестабилизировать обстановку в регионе и воплотить антиукраинский сценарий создания так называемой « Республики Подкарпатская Русь ». В течение последних двух лет следователи Управления расследовали 18 уголовных производств для выяснения обстоятельств этой антиконституционной деятельности. Один из фигурантов этих производств, так называемый премьер-министр фейковых республики, подозреваемый по статьям 109, 110, 111 Уголовного кодекса Украины, длительное время скрывается от правосудия в РФ. В июне этого года обвинительный акт в отношении него был направлен в суд - для заочного осуждение этого гражданина. Судебное разбирательство продолжается ", - прокомментировал меры по противодействию воплощению антиукраинских сценариев российских спецслужб на Закарпатье начальник Управления СБ Украины в Закарпатской области Олег Воеводин.

Также, по сообщению О. Воеводина, в рамках ряда уголовных производств сотрудники Управления выявили и задокументировали деятельность агентурной сети спецслужб Российской Федерации, которые вербовали закарпатских работников, отрабатывали им задачи - проведение акций протеста под лозунгами автономизации Закарпатья. Сейчас двое граждан Украины и один гражданин РФ объявлены в розыск за совершение преступлений против основ национальной безопасности.

Кроме того, с начала 2016 года было объявлено более 20 официальных предостережений местным жителям Закарпатья - их официально предупредили об уголовной ответственности за преступления против основ национальной безопасности Украины.