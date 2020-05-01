На Закарпатті взято під варту чоловіка, який замовив вбивство знайомої
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. На Закарпатті взято під варту чоловіка, який замовив вбивство знайомої. Таке рішення 30 квітня прийняв Ужгородський місцевий суд. Про це повідомляє УНН з посиланням на Нацполіцію.
Суд задовольнив клопотання прокуратури щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляди тримання під вартою без права внесення застави.
Вночі з 28 на 29 квітня оперативники управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області Нацполіції, детективи слідчого управління поліції за процесуального керівництва обласної прокуратури та за силової підтримки спецпідрозділу КОРД в Івано-Франківській області затримали замовника особливо тяжкого злочину під час спроби залишити межі регіону.
Чоловік займався бізнесом та мав конфлікт з керівником магазину, де жінка працювала продавчинею. Остання стала очевидцем розмови, в якій чоловік обіцяв розібратися з її керівником. Дізнавшись про це, вирішив позбутися небажаного свідка, незважаючи на давні приятельські стосунки.
Зловмиснику було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 14 п.11 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство вчинене на замовлення) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.
Нагадаємо, на Закарпатті оголосили про підозру 23-річному чоловіку за спробу продажу українок до Словаччини.