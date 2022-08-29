На Закарпатті водій з сім'єю на автомобілі злетів з моста у річку

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«29 серпня о 12:45 до ДСНС Закарпаття повідомили, що на автошляху між с. Березово та с. Нижній Бистрий сталася ДТП. Як стало відомо, водій Opel Corsa не впорався з керування та злетів у річку з моста, де наразі тривають ремонтні роботи. У результаті цього водій, його дружина та донька травмувалися», - йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що рятувальники, які працювали на місці падіння машини з десятиметрової висоти, допомогли потерпілим дістатися до карети екстреної медичної допомоги.

«Наймолодшу учасницю ДТП, доньку, довелося доправляти на ношах. Зараз всі вони перебувають під опікою медиків районної лікарні», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

В Дніпрі водій Jaguar зіткнувся з автомобілем Ford та спецавтомобілем Citroen.